Контакты по ДСНВ и реакция на передачу Tomahawk Украине. Заявления Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва и Вашингтон продолжают контакты на уровне администраций, однако со стороны президента США Дональда Трампа пока не было ответа на предложение российского лидера Владимира Путина по сохранению установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ограничений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия "должным образом" отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин встретится с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Россия будет на должном уровне представлена на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), Путин примет участие в мероприятии так или иначе: "Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно".

О контактах с США по ДСНВ

Россия и США продолжают контакты на уровне администраций, однако со стороны Трампа пока не было ответа на предложение Путина по сохранению установленных ДСНВ ограничений: "Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было".

О возможности передачи ракет Tomahawk Украине и ударах по России

Россия "должным образом" отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

США передают Украине разведданные "в режиме онлайн": "Это не новация".

О российских активах

Попытки присвоить российскую собственность без ответа не останутся: "Все должны понимать, что это без ответа не останется".

Поведение ЕС в отношении российских активов "похоже на банду": "Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".

О выборах в Молдавии и ситуации в Приднестровье

Выборы в Молдавии показали, что "добрая половина" молдаван являются сторонниками налаживания отношений с Россией: "Конечно, мы ожидали бы, чтобы эта "антирусскость" уступила все-таки место прагматичному подходу. Но пока для этого, к сожалению, мало оснований".

Заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости найти решение для выхода российских сил из Приднестровья вызывает сожаление: "Можно только сожалеть в связи с такой позицией".

О ценах на бензин