Контакты по ДСНВ и реакция на передачу Tomahawk Украине. Заявления Пескова
Редакция сайта ТАСС
09:20
Москва и Вашингтон продолжают контакты на уровне администраций, однако со стороны президента США Дональда Трампа пока не было ответа на предложение российского лидера Владимира Путина по сохранению установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ограничений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что Россия "должным образом" отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин встретится с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях заседания дискуссионного клуба "Валдай".
- Россия будет на должном уровне представлена на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), Путин примет участие в мероприятии так или иначе: "Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно".
О контактах с США по ДСНВ
- Россия и США продолжают контакты на уровне администраций, однако со стороны Трампа пока не было ответа на предложение Путина по сохранению установленных ДСНВ ограничений: "Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было".
О возможности передачи ракет Tomahawk Украине и ударах по России
- Россия "должным образом" отреагирует в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
- США передают Украине разведданные "в режиме онлайн": "Это не новация".
О российских активах
- Попытки присвоить российскую собственность без ответа не останутся: "Все должны понимать, что это без ответа не останется".
- Поведение ЕС в отношении российских активов "похоже на банду": "Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".
О выборах в Молдавии и ситуации в Приднестровье
- Выборы в Молдавии показали, что "добрая половина" молдаван являются сторонниками налаживания отношений с Россией: "Конечно, мы ожидали бы, чтобы эта "антирусскость" уступила все-таки место прагматичному подходу. Но пока для этого, к сожалению, мало оснований".
- Заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости найти решение для выхода российских сил из Приднестровья вызывает сожаление: "Можно только сожалеть в связи с такой позицией".
О ценах на бензин
- Правительство России "принимает необходимые меры", чтобы обеспечить стабильную ситуацию по бензину: "Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области".