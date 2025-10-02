Кабмин внес на ратификацию соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Договор был подписан в Гаване 13 марта 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Документ размещен в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года", - говорится в тексте документа.

В кабмине указали, что ратификация соглашения "обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества", а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в этой сфере.