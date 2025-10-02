Захарова поинтересовалась откуда у Зеленского деньги на оружие США

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Владимир Зеленский и "его адепты" убивают граждан Украины за деньги

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала Владимиру Зеленскому и его западным спонсорам вопрос, откуда деньги на сделку с США по американским вооружениям, о достижении которой заявил глава киевского режима.

Дипломат в ходе еженедельного брифинга обратила внимание на заявление Зеленского о переговорах с Вашингтоном относительно заключения некой сделки по закупке для нужд ВСУ американских вооружений на сумму $900 млрд.

"Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? - прокомментировала Захарова. - Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь - своих соотечественников, граждан Украины".