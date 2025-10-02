Лавров выступит на открытии выставки, посвященной истории дипотношений с Лаосом

Мероприятие состоится 6 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября примет участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной 65-летию установления дипотношений с Лаосом, мероприятие пройдет в особняке МИД РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"6 октября в особняке Министерства иностранных дел нашей страны состоится церемония открытия фотовыставки архивных документов, которая посвящена 65-летию установления дипотношений между Россией и Лаосом. В экспозиции будут представлены материалы за период с 1960 по нынешний год. Они отражают основные вехи развития двусторонних связей. На мероприятии с приветственным словом выступит глава российского внешнеполитического ведомства, а также чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-Демократической Республики в РФ", - проинформировала дипломат.

Захарова добавила, что в церемонии также примут участие представители российских министерств, ведомств, научных и деловых кругов, посольств стран АСЕАН в России, ветераны отечественной дипломатической службы и представители средств массовой информации.