Депутат Кувачев: Киев шантажирует и запугивает МАГАТЭ и ЕС "ядерной угрозой"

Украина пытается выставить агрессором Россию, отметил парламентарий

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Официальный Киев пытается при помощи шантажа "ядерной угрозой" оказать давление на МАГАТЭ и Евросоюз. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

"Так называемый киевский режим, не имея реальных успехов на фронте, целенаправленно создает смоделированные и провокационные ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Их цель - путем шантажа и запугивания так называемой ядерной угрозой оказать давление на мнение международного сообщества, в первую очередь МАГАТЭ и стран ЕС", - сказал депутат.

Он отметил, что Украина пытается выставить агрессором Россию.

"Это классическая тактика, когда хвост виляет собакой: Киев, чьи силы годами обстреливали территории Донбасса и объекты гражданской инфраструктуры, теперь сам фабрикует угрозы, чтобы представить в роли агрессора Россию - страну, чьи Вооруженные силы обеспечивают физическую защиту ЗАЭС от подобных провокаций", - отметил Кувачев.

Он подчеркнул, что Россия всеми силами обеспечивает безопасность ЗАЭС.