В Самаре председателем городской думы избрали Сергея Рязанова

Он входит в состав президиума регионального политсовета "Единой России" и является региональным координатором федерального партийного проекта "Историческая память"

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты Самарской городской думы, выборы в которую состоялись в единый день голосования в сентябре, на первом заседании избрали председателем парламента единоросса Сергея Рязанова, сообщается на странице думы во "ВКонтакте".

"Председателем думы избран Сергей Владимирович Рязанов", - сказано в сообщении.

Рязанов был депутатом думы трех созывов, с 2018 года занимал пост заместителя председателя, возглавлял комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям, с 2020 года руководил депутатским объединением партии "Единая Россия". Рязанов входит в состав президиума регионального политсовета "Единой России" и является региональным координатором федерального партийного проекта "Историческая память".

Выборы депутатов городской думы Самары восьмого созыва проходили с 12 по 14 сентября. Впервые за десять лет голосование было всенародным после возвращения в областном центре в рамках реформы одноуровневой системы местного самоуправления. В марте 2025 года принят региональный закон, который предусматривает лишение Самары статуса городского округа с внутригородским делением и сокращение численности муниципальных депутатов с 210 до 37. По итогам выборов "Единая Россия" получила в городской думе 30 мандатов, ЛДПР - три, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два, КПРФ - один. Также депутатский мандат получил один самовыдвиженец.