МИД РФ фиксирует усиление давления на аккредитованных в ФРГ сотрудников СМИ

Продолжается ухудшение условий для их безопасной жизни и работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия фиксирует тревожный тренд усиления давления на сотрудников российских государственных СМИ, аккредитованных в ФРГ. Об этом говорится в докладе МИД РФ "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

"В последнее время в ФРГ наметился тревожный тренд на последовательное усиление давления на сотрудников российских государственных СМИ, официально аккредитованных в качестве иностранных корреспондентов. Их подозревали в осуществлении "злонамеренной деятельности" с целью ослабления и дестабилизации ситуации в ФРГ и ЕС в целом, целенаправленном распространении "дезинформации и прокремлевской пропаганды", попытках расколоть и посеять раздор в германском обществе", - отмечается в материале дипведомства.

Как указали в министерстве, продолжается ухудшение условий для их безопасной жизни и работы, среди которых: деградация правового статуса, вызванная действиями местных властей (отказ в продлении ВНЖ и пр.), "заморозка" финансовых средств, отказы в открытии счетов и банковском обслуживании, предоставлении интервью и комментариев, невозможность получения въездных виз для новых коллег, перманентная агрессивная диффамация в публичном пространстве с целью создания ореола "токсичности" и т. д.

"Кроме того, подобные негативные тенденции, в частности, привели к высылке из страны сотрудников берлинского корпункта "Первого канала" Ивана Благого и Дмитрия Волкова под надуманным предлогом об "угрозе национальной безопасности и общественным интересам", - добавили в МИД РФ.