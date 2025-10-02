МИД РФ: в ФРГ, Италии и Японии усиливаются процессы героизации нацизма

В странах также замалчивают преступления гитлеризма, указали в докладе ведомства

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Процессы героизации нацизма и замалчивания преступлений гитлеризма усиливаются в Германии, Италии и Японии. Об этом говорится в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"В ряде стран намеренно замалчиваются преступления гитлеризма, а героизация нацизма и переписывание истории Второй мировой войны выходят на уровень государственной политики, - отмечается в документе. - Особенно тревожно, что такие деструктивные процессы наиболее стремительно развиваются в Германии, Италии и Японии - основателях агрессивного нацистского блока стран "Оси", которому во время Второй мировой войны противостояла Антигитлеровская коалиция".