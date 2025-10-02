МИД РФ назвал "плевком" решение номинировать Бербок на пост председателя ГА ООН

Политик пришла к власти с идеями "оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма", сообщили в российском дипведомстве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решение ФРГ выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН стало плевком в адрес организации. Об этом говорится в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. Решение Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации", - подчеркивается в докладе.

Указывается, что "именно под управлением этой заядлой русофобки немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе".

"Выходит, что внукам гитлеровских палачей - а дед Бербок, как известно, служил в СС - дозволено выдворять с празднований, посвященных 80-летию Победы над гитлеровской Германией, потомков тех, кто ценой 27 млн жизней освободил от фашизма не только свою страну, но и всю Европу", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства.