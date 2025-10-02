МИД РФ: в ФРГ перестает действовать "вакцина от нацизма"

После завершения Второй мировой войны к власти в Германии стране приходят политические элиты, которые начинают постепенно, шаг за шагом отрицать ее итоги отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Вакцина от нацизма", выработанная по итогам Нюрнбергского трибунала, перестает действовать в Германии. Об этом говорится в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"Вакцина от нацизма", выработанная по итогам Нюрнбергского трибунала, перестает действовать в ряде стран Европы, включая Германию, - сказано в документе. - Спустя много десятилетий после завершения Второй мировой войны к власти в этой стране приходят политические элиты, которые начинают постепенно, шаг за шагом отрицать ее итоги, отходить от политики денацификации и реабилитировать нацизм, фактически в открытую занимаясь историческим реваншизмом".