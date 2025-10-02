Захарова: Польша раскачивала ситуацию на Украине для противостояния с Россией

Варшава занималась этим последние десятилетия, сообщила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Варшава многие годы занималась раскачиванием ситуации на Украине для противостояния с РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Россией ведется конфликт нового типа.

"Ситуацией на Украине Варшава занималась последние десятилетия. В ручном режиме, это же понятно, что не только Варшава, иногда Варшава индивидуально, иногда Варшава коллективно вместе с другими натовцами, иногда руками Варшавы, по-разному это бывало. Но то, что роль Варшавы в этом была одной из лидирующих, в этом сомнений нет", - сказала она.

"Регулярно Варшава на всех уровнях, во всех смыслах занималась моделированием ситуации на Украине ровно для того, чтобы использовать ее - и Украину в целом, и складывающуюся ситуацию - для будущего и нарастающего противостояния с Россией", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, категорически нельзя согласиться с тем, что Варшава не хотела конфликта с Россией. "И все, кто будет это произносить, должны понимать, что они идут против истины. Они раскачивали ситуацию на Украине, они провоцировали кризис, они у себя на территории готовили боевиков для майданов, они влияли на принятие внутриполитических и внешнеполитических решений Украины, они занимались просто доставкой политических концептов и внедрения их на территории Украины", - указала она.

При этом, как отметила представитель российского дипведомства, Польша игнорировала предупреждения и озабоченности России. "Они финансировали и продолжают финансировать ведение киевским режимом этой самой, как он там сказал, гибридной войны, войны нового типа. Они снабжают киевский режим оружием, боеприпасами, они закрывают глаза на участие своих наёмников в боевых действиях. Это что они делают вопреки собственным желаниям, что ли? Нет, конечно", - резюмировала Захарова.