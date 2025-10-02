МИД РФ: Токио пытается подвязать Украину к нелегитимным притязаниям на Курилы

В министерстве подчеркнули, что в рамках проводимой в стране с февраля 2022 года беспрецедентной русофобской медиакампании искажение фактов приобрело беспрецедентный характер

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия фиксирует попытки Токио использовать украинскую тематику для удовлетворения нелегитимных территориальных притязаний на южные Курильские острова. Об этом говорится в докладе МИД РФ "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

"Фиксируются неоднократные попытки эксплуатации украинской тематики в целях удовлетворения нелегитимных территориальных притязаний Токио на южные Курилы: в японском информпространстве читателю активно прививается мысль о нацеленности России на "силовые методы решения проблем", "параллелях" между "вторжением на Украину" (начиная с "аннексии Крыма" в 2014 г.) и "незаконным захватом северных территорий советскими войсками" в 1945 г., а также о безальтернативности солидаризации с киевским режимом Владимира Зеленского для достижения подвижек на треке "возвращения" российских островов Японии", - отмечается в материале дипведомства.

Как подчеркнули в министерстве, в рамках проводимой в стране с февраля 2022 года беспрецедентной русофобской медиакампании искажение фактов приобрело беспрецедентный характер. "Несмотря на развернутую в Японии русофобскую кампанию, число желающих изучать русский язык в целом по стране не уменьшилось, а местами даже увеличилось, что не без удивления фиксируют ведущие японские СМИ. Это можно объяснить тем, что в условиях нахождения России в центре медийного внимания растет востребованность получения информации непосредственно из российских источников", - добавили в МИД РФ.