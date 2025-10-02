МИД РФ: в тюрьмах Италии фиксируются смертельные случаи с россиянами

Серьезные опасения вызывают условия содержания заключенных, отметили в российском дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Роман Канащук/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нечеловеческие условия содержания и смертельные случаи с российскими гражданами зафиксированы в итальянских тюрьмах. Об этом говорится в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"Фиксируются смертельные случаи с российскими гражданами в итальянских тюрьмах. 4 июля 2020 года в тюрьме "Серджо Космай" (Sergio Cosmai) г. Козенца покончил с собой российский гражданин А. А. Носенко. Это соотносится с отмечаемыми правозащитниками негативными тенденциями в итальянских учреждениях пенитенциарной системы, - сказано в докладе. - Серьезные опасения вызывают условия содержания заключенных в итальянских тюрьмах, которые нередко представляют угрозу их здоровью и жизни. В том числе эта проблема затрагивает выходцев из России".

В докладе приведена также информация о том, что "9 мая 2023 года в пенитенциарном учреждении г. Аугуста на острове Сицилия умер от остановки сердца гражданин России В. И. Перещако, объявивший голодовку в связи с неисполнением его просьбы о переводе в Российскую Федерацию для продолжения отбывания наказания".

"В буквальном смысле в нечеловеческих условиях содержался под стражей в римской тюрьме гражданин России А. О. Волков, задержанный в итальянской столице в августе 2023 года по запросу об экстрадиции в США, - продолжили в МИД. - В связи с отсутствием в камере стола ему и двум сокамерникам на протяжении трех месяцев приходилось использовать для приема пищи стул, сидя при этом на полу. Ввиду того, что тюремная администрация не включала отопление, температура в помещении опускалась ночью до 12 градусов по Цельсию. Медицинские осмотры и лечение носили поверхностный характер, большинство имевшихся у россиянина хронических заболеваний не вносилось в санитарную карту".

Однако, как сказано в докладе, "благодаря настойчивым запросам российского посольства уполномоченный по правам заключенных в Италии провел инспекционный осмотр места содержания Волкова, подтвердив все изложенные факты, а также вызывающие обеспокоенность психическое и общее состояние здоровья российского гражданина".