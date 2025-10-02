МИД РФ: враждебный курс Токио приводит к нарушению прав россиян в Японии

После начала СВО в консульских учреждениях России фиксируются факты бытового насилия в смешанных семьях и притеснений по национальному признаку на работе в японских компаниях

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Враждебная риторика и общий русофобский курс Токио сказываются на повседневной жизни россиян в Японии и проводят к нарушению их прав. Об этом говорится в докладе МИД РФ "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

"Враждебная риторика в совокупности с проводимой японской администрацией русофобской пропагандой проецируются на повседневную жизнь российских граждан в Японии и приводят к нарушению их социальных и экономических прав. После начала СВО в консульских учреждениях Российской Федерации фиксируются факты бытового насилия в смешанных семьях и притеснений по национальному признаку на работе в японских компаниях (оскорбления, унижения, отказы в трудоустройстве)", - отмечается в материале дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, в ряде японских компаний искусственно создавалась рабочая атмосфера, при которой их российские сотрудники из-за страха быть уволенными не высказывали открыто свое мнение об актуальных событиях и процессах в РФ и за рубежом.

"С оголтелой русофобией сталкиваются в Японии и представители отечественного бизнеса, - констатировали во внешнеполитическом ведомстве. - Весьма распространены попытки оказать давление на российские загранучреждения: на регулярной основе проводятся недружественные и оскорбительные акции, пикеты и демонстрации у зданий диппредставительства и консульских учреждений, поступают звонки и почтовые обращения с угрозами. Имеются определенные сложности, связанные с тем, что ряд управляющих компаний отказывается выполнять свои контрактные обязательства либо заключать новые договоры со ссылкой на "международные потрясения".