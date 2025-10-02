Захарова: дружба России и Индии будет способствовать процветанию двух стран
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Проверенная временем дружба России и Индии способствует не только процветанию двух стран, но и вносит вклад в дело поддержания благосостояния и стабильности в Азии и в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что характерными чертами российско-индийских отношений является высокая интенсивность политических контактов на всех уровнях, динамично развивающееся торгово-экономическое сотрудничество, тесные культурно-гуманитарные связи и взаимная поддержка на международной арене. "Мы не сомневаемся, что проверенная временем дружба России и Индии будет крепнуть и впредь, способствуя процветанию двух государств, внося большой вклад в дело обеспечения благосостояния и стабильности в Азии и в мире в целом", - отметила дипломат в ходе брифинга.