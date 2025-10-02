Захарова: Россия не предлагала полноценную пролонгацию ДСНВ

Такая опция не предусматривается, указала официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия не предлагала "изыскивать творческие способы" для дальнейшей полноформатной либо частичной пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такая опция не предусмотрена в самом договоре, и его продление стало бы "нетривиальной задачей", требующей серьезных усилий, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Говоря о сделанном 22 сентября предложении российского лидера Владимира Путина по сохранению установленных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений ограничений, дипломат подчеркнула, что не стоит трактовать это как "приглашение российской стороны к полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ", поскольку подобная трактовка "не соответствует действительности". "Российская сторона не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ в его изначальном качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента", - объяснила она.

Тем более, что, по словам Захаровой, "в самом договоре опция его повторного продления не предусмотрена". " Стало бы как минимум такой нетривиальной задачей, требующей недюжинных усилий, которые включали бы отдельные переговорные процессы, ратификационные процедуры в отношении гипотетических договоренностей и так далее", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

При этом следует помнить, что действие ДСНВ остается приостановленным. "У нас закреплено на законодательном уровне и со ссылкой на целый ряд проблем, которые по-прежнему не разрешены удовлетворительным образом, - напомнила дипломат. - Для эффективного устранения всех перечисленных препятствий сейчас просто нет достаточного запаса времени, надежного фундамента в отношениях России и США, которые, как вы понимаете, находятся на ранних стадиях процесса нормализации. Эти факторы тоже следует учитывать".

Реалии же сегодня таковы, что 5 февраля 2026 года "жизненный цикл ДСНВ завершится в полном соответствии с заложенными в соглашении временными рамками": "В этих условиях и по мотивам, которые были исчерпывающе изложены президентом РФ, нами предлагается действовать вне рамок приостановленного и вскоре окончательно прекращающего свое действие Договора. Речь идет сугубо о сохранении на взаимной основе после февраля 2026 года тех добровольных самоограничений, в соответствии с которыми Россия в настоящий момент придерживается количественных лимитов по СНВ", - объяснила Захарова.