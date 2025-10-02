МИД РФ: Германия взяла курс на милитаризацию общественного мнения в стране

Правительство ФРГ внушает тезисы о якобы "российской угрозе" рассказали в ведомстве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Руководство Германии взяло курс на милитаризацию общественного мнения, внушая тезисы о якобы "российской угрозе". Об этом говорится в докладе МИД РФ о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники.

"С подачи высшего политического руководства Германии, доктринально провозгласившего нашу страну "основной угрозой безопасности и миру", в общественном пространстве ФРГ ведется массированная милитаристская обработка общественного мнения, через системные СМИ внушаются тезисы об экзистенциональном характере "российской угрозы" и неизбежности скорого военного столкновения с Россией", - подчеркнуто в докладе.