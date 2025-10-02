МИД РФ: большинство беженцев с Украины в Японии проживают очень бедно

В ведомстве отметили что работать в стране трудно из-за языкового и культурного барьеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство покинувших Украину и прибывших в Японию людей проживают очень бедно. Об этом говорится в докладе МИД РФ "О действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники".

"С февраля 2022 года японская сторона приняла около 2,5 тыс. граждан Украины как "эвакуированных из зоны конфликта", временно предоставив им статус резидента. Поправки, внесенные в законодательство, позволяют им в качестве так называемых квазибеженцев претендовать на статус резидента, работать и получать пенсии. Однако правительство Японии не смогло обеспечить этой категории "беженцев" достойный уровень жизни. Большинство покинувших Украину и прибывших в Японию людей проживают очень бедно", - отмечается в материале дипведомства.

Как напомнили в МИД РФ, работать в Японии могут далеко не все, поскольку реализовать предоставленное право на трудоустройство крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров. "При этом на содержание лиц с таким статусом выделяется всего один млн иен в год, что равно приблизительно 7 тыс. долл. США". - добавили в министерстве.