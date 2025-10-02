Захарова: Россия готова содействовать укреплению обороноспособности Сербии

Москва готова развивать стратегическое партнерство с Белградом заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия готова и впредь оказывать Сербии содействие в укреплении обороноспособности и развивать стратегическое партнерство. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем на продолжение взаимодействия с Сербией в духе стратегического партнерства в открытом и доверительном ключе, - отметила она. - Россия готова и впредь оказывать дружественному сербскому народу необходимое содействие в укреплении обороноспособности".

Захарова также подчеркнула, что российская сторона рассматривает прошедший в Белграде 20 сентября военный парад "Сила единства", приуроченного к празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага, "как демонстрацию решимости и способности Сербии отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность, приверженность курсу на соблюдение военного нейтралитета".