Захарова: антироссийская риторика ЕС и НАТО говорит о готовящихся провокациях

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такие заявления также используются для обоснования военных бюджетов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Антироссийские заявления Евросоюза (ЕС) и НАТО говорят о готовящихся ими провокациях, а также используются для обоснования военных бюджетов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о нынешней антироссийской риторике со стороны ЕС и Североатлантического альянса.

"Все их заявления говорят, первое, о том, что они готовят цепочку провокаций. Второе, говорят о том, что им нужно обосновывать военные бюджеты, откармливание бездумное и абсолютно безлимитное военно-промышленного комплекса, концернов и оправдание своих провальных внешнеполитических шагов по созданию зоны турбулентности в центре Европы, открытой фазы конфликта вокруг Украины, манипулирование вообще на постсоветском пространстве в угоду конъюнктуре и в угоду интересам определенных политических группировок <...> в принципе на пространстве натовских стран и в ущерб интересам своих собственных граждан", - отметила дипломат.