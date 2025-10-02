Захарова: Париж приучает французов к долговременному противостоянию с Москвой

С 1 октября во Франции появился публичный цифровой реестр, в котором должны размещаться сведения о французских гражданах, юридических лицах, которые "занимаются продвижением интересов иностранного государства", отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный Париж целенаправленно приучает французское общественное мнение к долговременному противостоянию с Россией, выдвигая при этом под прикрытием "внешнего воздействия на общественное мнение" банальную монополию на правильную точку зрения. Новый реестр граждан, продвигающих интересы иностранного государства, - это очередной шаг на опасном пути нетерпимости к отличному от официального мнению во Франции, отметила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что с 1 октября 2025 года во Франции "появился публичный цифровой реестр, в котором в обязательном порядке должны размещаться сведения о французских гражданах, о французских юридических лицах, которые занимаются продвижением интересов иностранного государства". А с января 2026 года фигуранты этого реестра должны будут ежеквартально отчитываться о своей деятельности, а также "заполнять так называемые анкеты и акты влияния на лиц, принимающих решения". "Долгие и бурные аплодисменты Елисейскому дворцу", - заключила Захарова.

По ее словам, у Москвы нет сомнений, что приоритетной мишенью в этом случае станет именно Россия, а также симпатизирующие ей французы и "те здравомыслящие политики, эксперты и неправительственные организации, которые в пик мейнстрима задаются вопросом о правильности выбранного французским руководством антироссийского курса". "Для нас очевидно, что французские власти целенаправленно приучают общественное мнение страны к долговременному противостоянию с Россией, - отметила дипломат. - При этом под, как они говорят, практикой внешнего воздействия на общественное мнение там понимают монополию на правильную точку зрения и нулевой уровень терпимости к другому, отличному от официального, мнению во Франции".

Так, "под ширмой борьбы с мифической русской угрозой, а по сути - с инакомыслием", во Франции уже прекращено вещание всех российских средств массовой информации, а едва ли не любое положительное высказывание о России "получает ярлык кремлевской пропаганды". "Вот этот самый новый реестр так называемый - еще один шаг на этом опасном пути", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Она обратила внимание на то, откуда взялся этот реестр: "Насколько мы понимаем, этот инструмент разработан в соответствии с принятым в июле 2024 года законом о предотвращении иностранного вмешательства, и, как декларируется во Франции, нацелен он, прямая цитата, на профилактику оказания внешнего воздействия на общественное мнение в стране, то есть во Франции". При этом его прообразом стал, очевидно, американский закон об иностранных агентах FARA (Foreign Agents Registration Act - прим. ТАСС) от 1938 года, добавила Захарова.

Россию критиковали - а покритикуют ли самих себя?

По ее словам, "всем понятна массовая истерика", которая охватила руководство европейских стран, и в особенности Франции, когда Россия создавала свою нормативно-правовую базу для взаимодействия с иностранными агентами. Тогда, напомнила Захарова, была развернута настоящая дискредитационная кампания со стороны французских СМИ, в ходе которой "российское законодательство в данной области буквально обвинялось во всех смертных грехах".

"Интересно, услышим ли мы что-нибудь подобное в отношении упомянутого французского закона, упомянутого французского реестра, со стороны средств массовой информации Франции?" - задалась вопросом дипломат. "Мы же помним, как МИД Франции и непосредственно Елисейский дворец в социальных сетях обращали внимание на буквально каждый штрих в жизни нашего гражданского общества, - продолжила она. - Что-нибудь о себе самих они напишут, как-нибудь покритикуют?"

Официальный представитель дипведомства заверила: российская сторона будет "не просто следить за ситуацией, а смаковать каждую новость по этому поводу". "Почему? А потому что повод нам дал Елисейский дворец", - указала Захарова.