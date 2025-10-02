Мишустин отметил, что СПО в СССР охватывало все виды отраслей страны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку в честь Дня среднего профессионального образования (СПО) в Национальном центре "Россия", обратил внимание на то, что СПО в Советском Союзе охватывало все отрасли.

"Я обратил внимание на те специальности, которые тогда [в СССР] были в системе СПО, как мы сейчас ее называем. Это и зубной врач, смотрите, и вычислитель-математик, и техник-пчеловод, техник газового хозяйства. Собственно говоря, все те, на ком базировались такие фундаментальные, важные профессии, поддержание инфраструктуры, работоспособности вообще народного хозяйства, можно так сказать", - отметил Мишустин.

Он также уточнил, что среди профессий представлены и музыкальные воспитатели, клубные работники и многие другие. "[Специальности СПО] охватывали все виды отраслей страны. Очень интересно", - подчеркнул премьер.