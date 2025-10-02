Чижов: использование активов РФ подорвало бы доверие ко всей финсистеме ЕС

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что доверие к евро также резко бы упало

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возможное использование Евросоюзом замороженных российских активов на поддержку Украины стало бы настолько откровенным воровством, что повлияло бы на всю европейскую финансовую систему. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, отметив, что, к счастью, в руководстве ряда стран ЕС еще сохранились "элементы здравомыслия".

"Прикасаться к замороженным средствам как таковым было бы настолько откровенным воровством, что это не могло бы не поколебать всю европейскую, да и глобальную финансовую систему. И понятно, что тогда доверие и к Европейскому центробанку, и к банкам стран Евросоюза, доверие к евро как потенциально резервной валюте, оно бы резко упало", - отметил он в эфире телеканала "Россия-24".

Чижов напомнил, что накануне в Копенгагене прошел неформальный саммит Евросоюза, где обсуждался вопрос об использовании замороженных российских активов. "Даже околоеэсовские СМИ - я сегодня утром ознакомился с комментариями - говорят, что было много разговоров и мало содержания. В том числе по этому вопросу, по которому Еврокомиссия в лице [ее главы] Урсулы фон дер Ляйен рассчитывала на достижение каких-то судьбоносных решений", - отметил сенатор.

При этом, по словам Чижова, таких решений не было и не могло быть. "Потому что, в конце концов, в руководстве хотя бы некоторых стран Евросоюза еще сохранились, как говорится, элементы здравомыслия", - подчеркнул он.