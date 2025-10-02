Захарова: Москва жестко ответит ЕС в случае покушения на российские активы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия "располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Москва жестко ответит Европейскому союзу в случае покушения на российские активы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ. Они тоже об этом знают, - сказала она. - Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования".

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.