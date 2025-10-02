Песков: поставка Tomahawk Украине от США потребует адекватного ответа РФ

Это будет означать новый серьезный виток напряженности в ходе украинского конфликта, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk - в случае, если это действительно произойдет, - будет означать новый серьезный виток напряженности в ходе украинского конфликта и потребует адекватного ответа со стороны Москвы. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Действительно, представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет и в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России, - напомнил Песков. - Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И, случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что американская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву. Окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.