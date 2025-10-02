Песков: речь о передаче Украине Западом ядерных технологий не идет

Об этом даже боятся говорить - и слава Богу, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Пока речь о передаче Западом Киеву ядерных технологий не идет, что не может не радовать. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Отвечая на реплику репортера, что на Западе намекали на возможность фактического ядерного вооружения Киева, представитель Кремля заметил, что "об этом все-таки пока так не говорили". "По-моему, об этом даже боятся говорить. И слава богу, что боятся", - заключил Песков.

С первых дней специальной военной операции России страны Запада выступили в поддержку киевского режима. Государства блока НАТО нарастили накачку Украины вооружениями с целью, как заявлялось, нанести Москве "стратегическое поражение".

Дискуссии относительно поставок Киеву для ударов по России дальнобойного и высокоточного оружия, которое невозможно применить без прямого участия военных специалистов из стран Запада, вновь вышли на передний план в последние недели.