Сальдо: для обмена пленных бойцов ВСУ их родные должны платить Киеву
ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Жители Украины вынуждены платить киевским чиновникам, если хотят, чтобы их родные попали в список на обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"На Украине обмен пленными - система, где судьба солдата решается в зависимости от толщины кошелька или от социальной принадлежности. Родственники вынуждены платить взятки или искать "выходы" на чиновников, чтобы имя попало в список. Не заплатил - ты никому не нужен, даже если был в "Азове" (группировка признана террористической, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Сдавшихся в Мариуполе простых "азовцев" до сих пор не подавали на обмен", - написал он.
При этом, добавил губернатор, киевский режим продолжает отправлять на фронт тех, кто не может заплатить взятку за освобождение от мобилизации.