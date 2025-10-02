Сальдо: для обмена пленных бойцов ВСУ их родные должны платить Киеву

Киевский режим продолжает отправлять на фронт тех, кто не может заплатить взятку за освобождение от мобилизации, сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Жители Украины вынуждены платить киевским чиновникам, если хотят, чтобы их родные попали в список на обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На Украине обмен пленными - система, где судьба солдата решается в зависимости от толщины кошелька или от социальной принадлежности. Родственники вынуждены платить взятки или искать "выходы" на чиновников, чтобы имя попало в список. Не заплатил - ты никому не нужен, даже если был в "Азове" (группировка признана террористической, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Сдавшихся в Мариуполе простых "азовцев" до сих пор не подавали на обмен", - написал он.

При этом, добавил губернатор, киевский режим продолжает отправлять на фронт тех, кто не может заплатить взятку за освобождение от мобилизации.