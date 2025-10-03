Статья

Итоги "итогов". Что волновало граждан, обратившихся к Путину в ходе прямой линии — 2024

В декабре состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем временем эксперты Народного фронта проанализировали обращения, поступавшие от россиян во время прошлогодней прямой линии, выделили основные темы, которые волновали соотечественников, и предложили решения по главным вопросам. Подробнее — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Предыдущая совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа, президент в прямом эфире успел ответить лишь на несколько десятков вопросов. Кол-центр, где принимали обращения граждан, располагался в центральном штабе Народного фронта, он работал в круглосуточном режиме с полуночи 8 декабря и до окончания мероприятия. Всего от граждан поступило 2,6 млн обращений.

Самым популярным способом задать вопрос главе государства был телефон — граждане позвонили больше 1,2 млн раз. Сообщений в формате СМС и ММС поступило более 500 тыс. В социальных сетях обратились порядка 250 тыс. человек. Остальные обращения поступили через приложение "Москва — Путину" и одноименный сайт. Позже стало известно, что почти половина (46%) россиян, которые направили обращения, удовлетворены ответами властей.

Что волновало россиян

В Народном фронте для ТАСС выделили 10 приоритетных тем, которые чаще всего встречались в обращениях граждан. Так, самым популярным стало социальное обслуживание и защита (350 тыс. обращений). На втором месте оказались вопросы медицины (140 тыс.). Далее последовательно расположились вопросы обороны (127 тыс.), жилья (72 тыс.), работы органов власти, надзорных и судебных органов (71 тыс.), проблем в многоквартирных домах (68 тыс.), образования (63 тыс.), банков и кредитов (58 тыс.), автомобильных дорог (54 тыс.) и газоснабжения (45 тыс.).

Средства реабилитации

В Народном фронте рассказали, что в части соцобслуживания особенно чувствительным был вопрос технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов. Граждан волновало, что не всегда сумма электронного сертификата покрывает всю стоимость технических средств реабилитации и людям приходится доплачивать собственные средства. В Народном фронте предложили скорректировать расчет предельной стоимости ТСР при розничном приобретении по электронному сертификату и установить предельный срок зачисления средств на электронный сертификат.

Как отметил доктор медицинских наук, эксперт Народного фронта Андрей Продеус, сегодня для инвалидов и пожилых людей существует ряд серьезных проблем, несмотря на то что государство выделяет значительные средства на поддержку.

"Первая проблема касается средств ежедневного ухода — подгузников, пеленок и других расходных материалов. Их невозможно заменить или отложить, они нужны ежедневно и в большом объеме. Однако средства на электронные сертификаты иногда зачисляются с задержкой до двух месяцев. Это становится серьезной нагрузкой для инвалидов и их семей, вынужденных покрывать расходы из собственного бюджета. Поэтому необходимо установить четкие, регламентированные сроки зачисления средств, чтобы люди могли своевременно получать компенсацию и не сталкивались с финансовыми трудностями", — сказал он.

Продеус указал, что вторая проблема связана с техническими средствами реабилитации: инвалидными колясками, протезами, тренажерами и другим оборудованием. "Стоимость таких средств постоянно растет, а суммы, заложенные в электронные сертификаты, корректируются не так быстро. В результате инвалиды вынуждены доплачивать значительные средства из собственного кармана", — отметил он.

Согласен с этим и доктор медицинских наук, член центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский. "Не всегда электронного сертификата хватает на покупку технических средств реабилитации. Хотя сам принцип его введения был направлен на упрощение получения необходимых средств людьми с ограниченными возможностями, на практике сумма часто не покрывает полную стоимость оборудования. В итоге инвалидам приходится доплачивать из собственных средств — иногда до 70% от цены", — рассказал он.

Он отметил, что виброплатформа для домашней реабилитации детей с ДЦП стоит от 60 тыс. рублей, "при том что сертификат покрывает максимум 30–40 тыс.". "Прогулочные коляски для детей с ДЦП обходятся более чем в 200 тыс. рублей, а сертификат составляет около 100 тыс. рублей. Такие разрывы приводят к постоянным сборам средств на лечение и реабилитацию. Выходом может стать корректировка предельной стоимости отдельных средств реабилитации, чтобы сертификат покрывал их полную цену", — предложил Бережанский.

По его словам, дополнительно стоит рассмотреть возможность создания специализированных центров на базе крупных медицинских учреждений, где семьи могли бы получать необходимое оборудование. "Также важно обеспечить более прозрачную систему финансирования, контроль качества и широкую информационную поддержку", — заключил Бережанский.

По его мнению, при подтвержденной инвалидности сертификат должен быть доступен сразу после подачи заявки через "Госуслуги". Бережанский подчеркнул, что система станет справедливее и эффективнее только при одновременном увеличении финансирования и информировании граждан о правах и возможностях получения помощи.

Помощь пациентам со сложными заболеваниями

Эксперт Народного фронта отметил, что в обращениях граждан часто возникал вопрос помощи онкобольным из отдаленных населенных пунктов. "Для них поездки в диспансер несколько раз в неделю становятся не только финансовой нагрузкой, но и тяжелым испытанием для здоровья. Решением могло бы стать создание льготного номерного фонда при онкоцентрах, чтобы пациенты могли пройти все необходимые обследования за несколько дней, не тратя силы и средства на постоянные поездки", — рассказал он.

Помощь родителям

Также президенту поступали сообщения, что дети многих сельских школ вынуждены идти до остановки автобуса по несколько километров пешком, так как по нормативам школьные автобусы пускать по грунтовке нельзя. Также люди жаловались, что стадионы и спортгородки у школ в регионах не всегда доступны для ежедневного использования, а иногда это единственные спортивные зоны.

В Народном фронте предложили расширить условия для запуска школьных маршрутов внутри муниципалитетов и допустить прокладку маршрутов по небольшим отрезкам сельских дорог. А в части доступности спортплощадок — регионам совместно с правоохранительными органами проработать возможности безопасного доступа к спортобъектам.

Как рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина, проблема школьного подвоза — это не только транспорт, "это вопрос равных прав на образование". "Сегодня дети в селах вынуждены идти по несколько километров по грязи или снегу, а зимой — еще и в темноте. Родители младших школьников нередко боятся отпускать ребенка одного — и тогда он пропускает занятия. Бывали случаи, когда дети заболевали после таких дорог и выпадали из учебного процесса на недели", — отметила она.

Дубинина отметила, что проблема шире, чем кажется. "Отсутствие безопасного подвоза — одна из причин, почему семьи уезжают из сел. Родители задаются простыми вопросами: как семилетке идти одному в темноте? Как возвращаться домой вечером зимой? Решив вопрос маршрутов и допустив автобусы на небольшие участки грунтовок, мы не только защитим детей, но и реально поддержим сельские территории", — указала она.

В то же время юрист, эксперт Народного фронта Елена Гринь отметила, что тема безопасности на спортивных площадках особенно актуальна. "Необходимо не только контролировать исполнение действующего законодательства, но и усиливать мониторинг. В этом смысле предложенные инициативы Народного фронта будут способствовать решению существующих проблем", — отметила она.

Помощь раненым бойцам

Также в обращениях указывалось, что родным участников СВО, проходящих лечение в другом регионе, компенсируют всего одну поездку в госпиталь, вне зависимости от длительности лечения бойца. В Народном фронте предложили увеличить количество бесплатных поездок родственникам, если боец проходит лечение более 6 месяцев в другом регионе, или предоставлять жилье на безвозмездной основе на период посещения бойца.

Как отметил юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев, семьи раненых бойцов оказываются в ситуации, требующей не только моральной стойкости, но и больших материальных затрат. "Государство компенсирует только одну поездку к госпитализированному близкому, и этого явно недостаточно, если лечение длится месяцами. В таких условиях семья оказывается разделена, а сам боец лишен важной поддержки родных. Очевидно, что такая система компенсаций противоречит принципам равенства и справедливости, в ней отсутствует гибкость. Ведь речь идет не о привилегиях, а о базовом праве — возможности находиться рядом с тяжелораненым близким", — отметил он.

Эксперт указал, что это вопрос не только гуманности, но и эффективности лечения. "Медицинская практика давно доказала, что присутствие семьи способствует восстановлению пациента", — указал Авдеев.

По его словам, предложение увеличить количество бесплатных поездок и предоставить жилье на период лечения является шагом к реальному решению проблемы.

Александр Темнов