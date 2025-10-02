В Совфеде обсудят целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ

Круглый стол по теме пройдет 6 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Круглый стол о целесообразности дальнейшего участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ пройдет в Совете Федерации 6 октября, сообщили в пресс-службе СФ.

"Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк 6 октября проведет круглый стол на тему "О целесообразности дальнейшего участия Российской Федерации в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В круглом столе примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев, генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, ответственный секретарь ПА ОДКБ - руководитель Секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов, отметили в СФ.