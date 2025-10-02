Путин рассказал, как Клинтон в 2000 году назвал нереальным вступление РФ в НАТО

Бывший американский лидер ответил на это отказом

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" рассказал, как бывший американский лидер Билл Клинтон в ходе встречи в 2000 году назвал вступление России в НАТО нереальным и ответил отказом.

"Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематичной картины мира. Я тоже публично говорил, когда мы с президентом Клинтоном говорили. Он говорит: "Знаешь, интересно. Я считаю, что это [вступление России в НАТО] возможно". А потом вечером говорит: "Я со своими посоветовался - нереально. Сейчас нереально". А когда реально? Все, все ушло", - сказал Путин.

"Словом, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международного отношения у всех нас был, но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный. Для того, чтобы устоять от этого соблазна, нужно было иметь в голове историческую перспективу и хороший уровень подготовки, в том числе интеллектуальной", - добавил глава государства.