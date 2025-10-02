Путин: нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром

Нет такой силы, которая будет диктовать всем "как дышать", отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Могущество США и их союзников в конце XX века достигло пика, однако нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром и диктовать всем, "как дышать". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Да, могущество США и их союзников в конце двадцатого века достигло пика. Но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать. <…> Попытки были, но они все закончились неудачей", - сказал президент.