Путин: попытка Запада все контролировать бьет по его собственной стабильности

Это также вызывает перенапряжение, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Попытка западных стран контролировать все и вся вызывает у них самих перенапряжение, которое бьет по внутренней стабильности этих государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Попытка контролировать все и вся вокруг вызывает перенапряжение. Оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть роль этих "грандов", <...> законный вопрос: а зачем нам все это надо?" - обрисовал ситуацию российский лидер.