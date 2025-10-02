"Против лома нет приема, окромя другого лома". Путин о попытках гегемонии Запада

В этом суть происходящих событий в мире, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на попытки западной гегемонии русской пословицей "против лома нет приема, окромя другого лома". Он подчеркнул, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, "утратили свою эффективность".

"Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел. Российская сторона аудитории знает, есть такое у нас в народе выражение: "Против лома нет приема, окромя другого лома", а он всегда появляется, понимаете, в этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

Он отметил, что еще недавно тех, кто выступал против Запада, пытался отстаивать свои интересы и права, взгляды, считали в лучшем случае "чудаками". "Все равно - так намекали - все равно ничего не получится у вас, смиритесь, признайтесь, что против нашей силы вы ничто, пустое место", - сказал Путин, подчеркнув, что "совсем строптивых" воспитывали уже "ничего не стесняясь".

Тем самым, по словам главы государства, всем дали понять, что сопротивление бесполезно. "Ни к чему хорошему это не привело. Ни одна из мировых проблем не была решена. Зато постоянно добавляются все новые и новые", - резюмировал Путин.