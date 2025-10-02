Путин: власти некоторых стран пытаются "запретить" политических оппонентов

Это не работает, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Власти некоторых стран пытаются "запретить" политических оппонентов, вызывающих большее доверие у граждан, но это не работает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность, большее доверие избирателей. Мы знаем, проходили, - сказал Путин. - Но это не работает. Запреты не работают".

Данные социологических исследований в европейских странах показывают усиливающееся отторжение непомерных амбиций политических элит этих стран, указал президент.

"Истеблишмент не хочет уступать власть, идет на прямой обман своих же граждан, нагнетает ситуацию на внешнем контуре, идет на любые ухищрения внутри своих стран - все чаще на грани, а то и за гранью закона. Но бесконечно превращать демократические избирательные процедуры в фарс, манипулировать волей народа не получится, как это, скажем, в Румынии было", - подчеркнул российский лидер. Он добавил, что подобные процессы наблюдаются во многих странах.

Как отметил Путин, воля их граждан проста: "Пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами".