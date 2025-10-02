Путин: Запад называет санкциями карательные меры против России

Их усилия потерпели крах, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Страны Запада стыдливо называют санкциями карательные меры против России, но их усилия потерпели полный крах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия абсолютный рекордсмен в мировой истории - тридцать, а может уже и больше всяких ограничений. Ну и что, добились своего? Я думаю, что присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах", - сказал российский лидер.

"Россия проявила высочайшую степень устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств. Мы испытываем в этой связи законную гордость за Россию, наших граждан и за наши вооруженные силы", - отметил Путин.