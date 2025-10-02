Путин: нацеленные на конфронтацию "блоковые замашки" стран не имеют смысла

Президент РФ назвал их анахронизмом

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. "Блоковые замашки" некоторых государств, нацеленные на конфронтацию, не имеют смысла и являются анахронизмом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла", - констатировал российский лидер.

Путин подчеркнул, что новые международные организации, такие как БРИКС и ШОС, развиваются сегодня в "духе дипломатии XXI века". "Именно в таком духе, духе дипломатии XXI века, развиваются новые институты - это и расширяющиеся сообщества БРИКС, и организации крупнейших регионов, например, Шанхайская организация сотрудничества в Евразии, и более компактные, но от этого не менее важные региональные объединения. Их много сейчас по миру возникает. <…> Все эти новые структуры разные, но их объединяет важнейшее качество - они не функционируют по принципу иерархии, подчинения кому-то одному, самому главному. Они не против кого-то, они за себя", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что современному миру необходимы договоренности, а не навязывание чьей-то воли. "Гегемония, причем любая, просто не справится и не справляется с масштабом задач. Обеспечение международной безопасности в этих условиях - вопрос крайне насущный и комплексный. Растущее количество игроков с разными целями и политическими культурами, со своими самобытными традициями, вся эта глобальная сложность делает выработку подходов к теме безопасности намного более запутанной, непростой задачей, однако открывает всем нам и новые возможности", - отметил Путин.