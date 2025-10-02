Путин отреагировал на попытки западной гегемонии русской пословицей

Президент напомнил выражение "против лома нет приема, окромя другого лома", указав, что он всегда появляется

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на попытки западной гегемонии русской пословицей "против лома нет приема, окромя другого лома". Он подчеркнул, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, "утратили свою эффективность".

"Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел. Российская сторона аудитории знает, есть такое у нас в народе выражение "против лома нет приема, окромя другого лома", а он всегда появляется, понимаете, в этом суть происходящих событий в мире. Всегда, он всегда появляется", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".