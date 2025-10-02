Путин: ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать

В ФРГ, например, говорят о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе, напомнил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Ответные меры РФ на заявления лидеров европейских стран о милитаризации Европы не заставят себя долго ждать. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии "Валдая".

"В ФРГ, например, говорят о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо. Мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать", - сказал Путин.