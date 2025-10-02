Путин: история России доказала, что слабость недопустима

Слабости и нерешительности РФ не проявит никогда, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Отечественная история доказала, что слабость страны недопустима, и Россия никогда ее не проявит, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Наша история доказала: слабость недопустима, потому что создает соблазн, иллюзию, что какой-то вопрос с нами можно решить с помощью силы. Слабости и нерешительности Россия не проявит никогда. Пусть об этом помнят те, кому мы мешаем самим фактом нашего существования - те, кто лелеет мечты о нанесении нам этого самого стратегического поражения. Кстати говоря, те, кто активно об этом говорил, как у нас, говорят: иных уж нет, а те далече - где эти деятели?" - сказал Путин.

Он отметил, что в мире множество объективных проблем, связанных с факторами природного, техногенного, социального характера. И в этих условиях "расходовать силы и энергию на искусственные, зачастую придуманные противоречия, непозволительно, расточительно и просто глупо".