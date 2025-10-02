Путин: западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти

Шанс на позитивный вектор международных отношений был, но верх взял другой подход, указал президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"Словом, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений у всех нас был. Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Соблазн такой серьезный", - сказал он.

Путин отметил, что для того, чтобы устоять от этого соблазна, нужно было "иметь в голове такую историческую перспективу и хороший уровень подготовки, в том числе интеллектуальной подготовки, исторической подготовки". "У тех, кто принимал решение, тогда, видимо, такой подготовки просто не было", - добавил глава государства.