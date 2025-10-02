Реклама на ТАСС
Путин назвал ООН самым успешным опытом создания международных организаций

Там есть возможность решать насущные мировые проблемы, отметил президент РФ
16:03
обновлено 16:14
СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил, что ООН стала наследием победы во Второй мировой войне и до сих пор является самым успешным опытом создания международных организаций.

"ООН, конечно, - наследие победы во Второй мировой войне, самый успешный до сих пор опыт создания международной организации, в рамках которой возможно решать насущные мировые проблемы", - сказал Путин. 

