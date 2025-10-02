Путин: США перехватили эстафету СССР по навязыванию своей системы другим

По словам президента, в обоих случаях "ничего не получилось"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Советский Союз в свое время навязывал другим свою политическую систему, впоследствии эту эстафету перехватили США. На это указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Мир пережил попытки унификации, навязывания всем якобы универсальной модели, которая шла вразрез с культурными и этическими традициями большинства народов. В свое время этим грешил Советский Союз, навязывая свою политическую систему. Мы знаем об этом. Честно говоря, я думаю, вряд ли кто-нибудь будет спорить. Потом эту эстафету перехватили Соединенные Штаты. Весьма отличалась и Европа", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в обоих случаях "ничего не получилось". "Поверхностное, наносное, искусственное, тем более навязанное со стороны, долго не удерживается. А тот, кто уважает свою традицию, как правило, не посягает и на чужую", - констатировал глава государства.