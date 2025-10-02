Захарова: шум вокруг задержания танкера нужен для отвлечения внимания французов

Во Франции ухудшается социально-экономическое положение, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Шумиха вокруг задержания танкера у берегов Франции нужна, чтобы отвлечь внимание французов от ухудшения социально-экономического положения в стране. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Очевидно то, что поднятая шумиха преследует цель отвлечь внимание французов от ухудшающегося социально-экономического положения в стране", - отметила дипломат, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который на полях саммита ЕС в Копенгагене 1 октября заявил о задержании у берегов Франции танкера, якобы принадлежащего "теневому" российскому флоту, а также об открытии французской прокуратурой расследования в связи с некими "грубыми нарушениями" со стороны экипажа.

По словам Захаровой, в этом случае президент Франции "предпочитает язык загадок", так как из его высказываний совершенно непонятно, на каком основании запущено это расследование и в чем состоят "грубые нарушения экипажа".

"Действия французских силовиков он объяснил борьбой с "теневым флотом", тем самым признав, что они связаны с так называемыми вторичными санкциями. В своем санкционном раже страны ЕС беспардонно нарушают нормы международного права. Выдумали несуществующую в международном морском праве категорию "теневой флот" и теперь стремятся заставить весь мир подчиняться их "вторичным санкциям", которые столь же противозаконны, как и "первичные", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

Как отметила дипломат, любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, являются грубейшим нарушением международного права. "Как видим, еэсовцы не гнушаются любыми средствами, чтобы создавать препятствия для свободного мореходства и превращать отдельные акватории из зон мира в зоны противостояния, преследуя в них тех, кто не подчиняется приказам из Брюсселя", - заключила официальный представитель МИД РФ.