Глава МЧС заявил, что новые угрозы требуют новых способов гражданской обороны

Александр Куренков отметил, что коррективы в механизмы выполнения мероприятий по гражданской обороне внесла СВО

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новые угрозы, к которым относятся масштабные катастрофы и применение новых видов вооружений, требуют новых способов гражданской обороны. Об этом говорится в статье главы МЧС России Александра Куренкова, опубликованной в "Российской газете" по случаю Дня гражданской обороны, который отмечается в России 4 октября.

"Мир меняется, появляются новые угрозы: масштабные природные катастрофы и техногенные аварии, применение новых видов вооружений. <...> Все это требует от гражданской обороны постоянного совершенствования", - отметил министр. Он подчеркнул, что коррективы в механизмы выполнения мероприятий по гражданской обороне внесла специальная военная операция, которая требовала пересмотра сложившихся подходов и поиска эффективных решений по защите населения. "Полученный опыт в ходе специальной военной операции показал, что для дальнейшего развития гражданской обороны необходимо совершенствование системы управления и координации сил и средств при решении задач в области гражданской обороны", - отметил глава МЧС.

Он напомнил, что в 2025 году были приняты некоторые изменения, направленные на совершенствование гражданской обороны, но эта работа будет продолжена, исходя из актуальных и перспективных рисков. В частности, МЧС планирует разработать универсальные средства индивидуальной защиты и внедрять различные методы гражданской обороны. "Для повышения эффективности способов защиты населения и территорий запланирован к реализации комплекс мер, направленных на повышение готовности, мобильности и автономности действий сил гражданской обороны; разработку универсальных средств индивидуальной защиты и внедрение различных методов и способов инженерной защиты; производство быстровозводимых комплексов жизнеобеспечения; планирование к использованию многовариантных способов эвакуации и оказания гуманитарной помощи населению", - написал глава МЧС.

Как отметили в МЧС, мероприятия гражданской обороны применяются в ходе СВО. Наиболее востребованными оказались мероприятия по оповещению населения, проведению аварийно-спасательных работ и тушению пожаров, восстановлению работы коммунальных служб практически в боевых условиях. В регионах подготовлены пункты временного размещения общей вместимостью более 110 тыс. человек, в насточщее время в них размещены более 30 тыс. жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пострадавших районов Курской и Белгородской областей. С начала СВО из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из освобожденных населенных пунктов Курской области в безопасные районы организованным порядком эвакуировали более 160 тыс. человек.