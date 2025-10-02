Путин: западные инструкторы принимают участие в боевых действиях на Украине

Западные инструкторы принимают участие не только в подготовке решений для ВСУ, но и в их выработке, а то и в реализации, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил, что западные инструкторы принимают участие в боевых действиях на Украине.

"К сожалению, есть и инструкторы. Так. И они принимают участие просто реально в боевых действиях, на самом деле. Из западных стран", - сказал Путин.

Западные инструкторы принимают участие не только в подготовке решений для ВСУ, но и в их выработке, а то и в реализации, отметил президент.