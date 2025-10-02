Путин: в каких-то вопросах иногда лучше не делать ничего

По словам президента, перед ним иногда встают совершенно конкретные вопросы, которые нужно решать в той или иной части мира

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при решении некоторых проблем считает лучшим иногда не принимать конкретных решений.

"Передо мной иногда встают совершенно конкретные вопросы, которые нужно решать в той или иной части мира. Ну и в прежние времена, когда был Советский союз - один блок и второй блок, ну, чего-то внутри блока согласовали и поехало, - сказал президент на пленарной сессии "Валдая". - Нет, вот я вам откровенно говорю, на практике несколько раз у меня было, вот я думаю, так поступить или так. Потом думаю, нет, так нельзя, потому что это заденет вот таких-то, лучше вот так".

"А потом нет, ну если я так поступлю, то это заденет таких-то вот, понимаете, вот это вот реально. И, честно сказать, было несколько случаев - вообще ничего не будем делать, - добавил президент. - Потому что ущерб будет больше от принимаемых мер, чем просто выдержка и терпение. Вот это реалии сегодняшнего дня. Вот я, я ничего не придумал, вот как есть вот в жизни, в реальной, в практике. Вот я так и сказал".