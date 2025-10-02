Путин: традиции помогают устоять перед штормами международной жизни

Президент отметил, что традиции являются главным условием для благополучного развития международных отношений

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал культуру, историю и традиции основами, которые позволяют устоять перед "штормами бурного океана международной жизни".

"Культура и история, этические и религиозные нормы, влияние географии и пространства - основные элементы, из которых рождаются цивилизации - особые общности, создающиеся веками и определяющие национальное самосознание, ценностные установки и традиции. Все то, что и служит ориентирами, позволяющими не потеряться, устоять перед штормами бурного океана международной жизни", - заявил глава государства, выступая на пленарной сессии "Валдая".

Президент подчеркнул, что традиции также являются главным условием для благополучного развития международных отношений. "Традиция - вещь всегда уникальная, самобытная, у всех своя. И уважение традиции - первое и главное условие благополучного развития международных связей и решения возникающих проблем", - отметил Путин.