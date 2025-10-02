Путин поставил в пример отношения внутри мирового большинства

Прагматизм и реализм, отказ от блоковой философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств необходимы в полицентричном мире, указал президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Прагматизм, реализм, отказ от блоковой философии и деления на старших и младших партнеров характеризуют отношения внутри мирового большинства, они необходимы в полицентричном мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Отношения внутри мирового большинства, прототип политических практик, необходимых и действенных в полицентричном мире, - это прагматизм и реализм, отказ от блоковой философии, отсутствие жестких, заданных кем-то одним обязательств, моделей, где есть старшие и младшие партнеры", - сказал Путин.

Также он указал и на такие отношения внутри мирового большинства, как "способность сочетать интересы, далеко не всегда совпадающие, но в основном и не противоречащие друг другу, отсутствие антагонизма".

Президент также отметил, что феномен мирового большинства - это новое явление международной жизни. Он пояснил, что в предыдущие эпохи подавляющее большинство государств реализовывали свои интересы под влиянием "нездоровых амбиций", "эгоизма" и "экспансионистских идеологий. "Сейчас большинство стран и народов, то самое мировое большинство, осознает свои подлинные интересы. Но самое главное в том, что они чувствуют в себе силы, уверенность для того, чтобы отстаивать эти интересы вопреки внешним воздействиям. И, добавлю, продвигая и отстаивая свои собственные интересы, готовы работать вместе с партнерами. То есть конвертировать международные отношения, дипломатию, интеграцию в источник своего роста, прогресса и развития", - сказал Путин.