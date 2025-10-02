Путин считает важным, чтобы план по Газе поддержали сами палестинцы

Это все вопросы, требующие кропотливого исследования, указал президент

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Важно одобрение жителями Палестины, в том числе движением ХАМАС, а также иными странами исламского мира плана, ранее предложенного руководством США для решения ситуации в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии "Валдая".

"И, конечно, самый главный вопрос, как к этому [плану по Газе] относится сама Палестина. Вот это точно совершенно нужно понять - [как относятся к нему] страны региона, весь исламский мир и сама Палестина, сами палестинцы, в том числе я имею в виду, конечно, и ХАМАС. <…> Для нас важно, чтобы и ХАМАС тоже это поддержал, палестинская администрация поддержала. Но это все вопросы, требующие кропотливого исследования", - отметил российский лидер.

Путин уверен, что если план удастся реализовать, то это станет очень серьезным шагом вперед по урегулированию конфликта.

"Но, повторяю, на наш взгляд [вопрос] кардинально может быть решен только при создании палестинского государства. <…> Создание палестинского государства - ключевой элемент урегулирования в целом", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что пока остается "очень много вопросов". "Что очень важно - и на мой взгляд, это точно следует поддержать - речь идет о том, чтобы освободить всех заложников, которые удерживаются ХАМАС, с одной стороны, и выпустить из израильских тюрем значительное количество палестинцев. Здесь тоже надо понять: о каком количестве палестинцев [идет речь], кого, в какие сроки можно выпустить", - сказал он об одном из аспектов.

Белый дом ранее опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.