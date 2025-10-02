Путин допустил, что слова Трампа о "бумажном тигре" были сказаны с иронией

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Утверждение американского лидера Дональда Трампа, назвавшего РФ "бумажным тигром", могло быть высказано им с иронией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

В ходе сессии модератор дискуссии Федор Лукьянов в шутку предложил российскому лидеру подарить Трампу вырезанные из бумаги фигуры тигров.

"Да нет, у нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить. Мы к этому относимся очень спокойно. Я не знаю, в каком контексте это (сравнение РФ с "бумажным тигром" - прим. ТАСС) было сказано, как - с иронией, может быть, было сказано <…>. Вот он сказал своему собеседнику: "бумажный тигр", а дальше может что следовать - идите тогда и разберитесь с этим "бумажным тигром", - отметил Путин.